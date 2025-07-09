У Мін'юсті прокоментували історичне рішення ЄСПЛ за великою справою проти Росії

У Міністерстві юстиції України назвали безпрецедентним довгоочікуване рішення ЄСПЛ у справі "Україна та Нідерланди проти Росії".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила уповноважена міністерства у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

Сокоренко зазначила, що йдеться про безпрецедентне рішення, а також найдовше оголошення рішення.

"Рішення проривне, більшість скарг України були задоволені", – прокоментувала вона.

Сокоренко відзначила, що Суд вказав на безпрецедентний характер подій, яких стосується справа, на те, що Росія прагне знищення України як держави і не визнає її права на існування та що це несумісно із засадами існування держав Ради Європи.

Вона також навела скорочений перелік порушень прав людини, визнаних ЄСПЛ за результатом розгляду – викрадення, незаконні арешти, утримання в полоні цивільних, жорстоке поводження і катування цивільних полонених та українських військовополонених; політика вивезення українського населення з окупованих територій, зокрема українських дітей; системне перешкоджання використанню української мови; порушення прав родичів загиблих у збитому МН17.

"За такі висновки міжнародного судового органу, які вже важливими не тільки для України, а й інших країн, ми дуже боролись в цьому процесі. Лише ці висновки як ніщо говорять про те, що правда та справедливість перемагає будь-яку пропаганду", – зазначила уповноважена Мін’юсту.

Вона додала, що команда Мін’юсту підготує розлогий аналіз 500-сторінкового рішення.

Нагадаємо, 9 липня ЄСПЛ визнав порушення Росією багатьох статей Європейської конвенції з прав людини у великій міждержавній справі, що об’єднала скарги України та Нідерландів проти Росії стосовно численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17.

Український суддя ЄСПЛ Микола Гнатовський назвав рішення суду історичним та зазначив, що це, ймовірно, найбільша і найважливіша справа за всю історію Суду.