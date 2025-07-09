В Минюсте прокомментировали историческое решение ЕСПЧ по крупному делу против России

В Министерстве юстиции Украины назвали беспрецедентным долгожданное решение ЕСПЧ по делу "Украина и Нидерланды против России".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

Сокоренко отметила, что речь идет о беспрецедентном решении, а также о самом длительном оглашении решения.

"Решение прорывное, большинство жалоб Украины были удовлетворены", – прокомментировала она.

Сокоренко отметила, что Суд указал на беспрецедентный характер событий, которых касается дело, на то, что Россия стремится к уничтожению Украины как государства и не признает ее права на существование, и что это несовместимо с принципами существования государств Совета Европы.

Она также привела сокращенный перечень нарушений прав человека, признанных ЕСПЧ по результатам рассмотрения – похищения, незаконные аресты, удержание в плену гражданских лиц, жестокое обращение и пытки гражданских пленных и украинских военнопленных; политика вывоза украинского населения с оккупированных территорий, в частности украинских детей; системное препятствование использованию украинского языка; нарушение прав родственников погибших в сбитом МН17.

"За такие выводы международного судебного органа, которые уже важны не только для Украины, но и других стран, мы очень боролись в этом процессе. Только эти выводы как ничто другое говорят о том, что правда и справедливость побеждают любую пропаганду", – отметила уполномоченная Минюста.

Она добавила, что команда Минюста подготовит подробный анализ 500-страничного решения.

Напомним, 9 июля ЕСПЧ признал нарушение Россией многих статей Европейской конвенции по правам человека в крупном межгосударственном деле, объединившем жалобы Украины и Нидерландов против России о многочисленных нарушениях прав человека во время войны до и после 24 февраля 2022 года и о сбивании рейса MH17.

Украинский судья ЕСПЧ Николай Гнатовский назвал решение суда историческим и отметил, что это, вероятно, самое большое и важное дело за всю историю Суда.