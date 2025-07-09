ЗМІ: Зеленський підписав призначення кількох нових послів

Президент Володимир Зеленський підписав укази на призначення нових послів України в низці країн.

Про це повідомили ZN.UA обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

Як зазначається, очікується до 20 нових призначень. Серед нових призначень, про які раніше не було відомо, співрозмовники вказують на послів у Бельгії, Швеції та Канаді.

Зокрема співрозмовники повідомили, що Ярослав Мельник, який зараз обіймає посаду посла України в Італії – стане новим послом у Бельгії.

Позаштатна радниця у Офісі Віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Світлана Заліщук обійме посаду посла у Швеції, яку зараз обіймає Плахотнюк Андрій.

А Плахотнюк, своєю чергою, може стати послом у Канаді.

Наразі послом України в Канаді є Юлія Ковалів, яку призначили на посаду 9 березня 2022 року. Що їй пропонують натомість, співрозмовник не повідомив.

У червні глава МЗС Андрій Сибіга повідомляв, що президент Зеленський вже ухвалив "певні кадрові рішення" щодо зміни керівників деяких закордонних установ – вони очікуються у липні.

Нещодавно ЗМІ писали, що Зеленський повідомив послу України в США Оксані Маркаровій про свій намір її звільнити.