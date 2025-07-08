ЗМІ: Зеленський повідомив Маркаровій про намір її звільнити

Президент Володимир Зеленський повідомив послу України в США Оксані Маркаровій про свій намір її звільнити.

Про це Суспільному повідомив співрозмовник в Офісі президента, пише "Європейська правда".

Як зазначається, Зеленський начебто повідомив Маркаровій про свій намір її звільнити, проте запропонував залишитись в команді після цього.

За інформацією співрозмовника, посаду визначать пізніше, попередні консультації з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою вже відбулися.

Водночас рішення щодо того, хто замінить Маркарову на посаді, ще не ухвалене.

У червні Сибіга повідомляв, що президент Зеленський вже ухвалив "певні кадрові рішення" щодо зміни керівників деяких закордонних установ – вони очікуються у липні.

А ЗМІ писали, що під час телефонної розмови Зеленського з американським президентом Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, вони обговорили питання заміни Маркарової.

Нагадаємо, торік у вересні довкола посади посла України у США спалахнув скандал, коли президент Володимир Зеленський під час візиту до Сполучених Штатів у розпал президентської виборчої кампанії відвідав завод з виробництва снарядів у Пенсильванії.

Тоді спікер Палати представників США Майк Джонсон зажадав звільнення Оксани Маркарової з посади посла, заявляючи, що саме вона організувала захід, на якому "не було жодного республіканця".

Також Джонсон заявив, що республіканці втратили довіру до здатності посла Маркарової чесно і ефективно виконувати дипломатичні функції в США.

Володимир Зеленський у відповідь відмовився обговорювати звільнення Маркарової.

Маркарова перебуває на посаді посла у США з 25 лютого 2021 року – тобто понад чотири роки. Каденція українських послів за кордоном у середньому триває близько 3–5 років.