СМИ: Зеленский подписал назначение нескольких новых послов

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых послов Украины в ряд стран.

Об этом сообщили ZN.UA осведомленные собеседники, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, ожидается до 20 новых назначений. Среди новых назначений, о которых ранее не было известно, собеседники указывают на послов в Бельгии, Швеции и Канаде.

В частности, собеседники сообщили, что Ярослав Мельник, который сейчас занимает должность посла Украины в Италии, станет новым послом в Бельгии.

Внештатный советник в Офисе вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Светлана Залищук займет должность посла в Швеции, которую сейчас занимает Андрей Плахотнюк.

А Плахотнюк, в свою очередь, может стать послом в Канаде.

Сейчас послом Украины в Канаде является Юлия Ковалив, которую назначили на эту должность 9 марта 2022 года. Что ей предлагают взамен, собеседник не сообщил.

В июне глава МИД Андрей Сибига сообщал, что президент Зеленский уже принял "определенные кадровые решения" о смене руководителей некоторых зарубежных учреждений – они ожидаются в июле.

Недавно СМИ писали, что Зеленский сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой о своем намерении ее уволить.