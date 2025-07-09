Литва продовжує звільнення українців від мовних вимог

Після міжвідомчих розбіжностей уряд Литви в середу ухвалив переглянуту пропозицію про відтермінування вимоги володіти литовською мовою до українських біженців, які працюють в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Згідно з рішенням, мовна вимога буде відкладена як мінімум на шість місяців – до закінчення терміну дії тимчасового статусу захисту, наданого українцям.

Литовське Міністерство освіти заявило, що переглянутий проєкт відображає зауваження, висловлені під час урядового засідання 2 липня. На цьому засіданні міністри знову відклали рішення про відтермінування на рік вимоги щодо мови, зважаючи на заперечення інших міністерств та державних установ.

Спочатку Міністерство освіти просило про відстрочку мовної вимоги для біженців, які отримали тимчасовий захист, на чотири роки. Пізніше воно запропонувало скасувати відстрочку у 2028 році, але відмовилося від цієї ідеї після тиску з боку інститутів.

Своєю чергою міністр культури Шарунас Бірутіс заявляв, що відстрочка мовної вимоги не виправдана. У письмовій заяві, опублікованій у середу його прессекретарем, Бірутіс сказав, що нова пропозиція міністерства є "компромісом між необхідністю і реальною можливістю".

"Володіння литовською мовою є ключовим фактором успішної інтеграції в литовське суспільство. Відстрочка не прискорює цей процес і не допомагає людям ефективніше інтегруватися на ринок праці чи отримати доступ до державних послуг", зазначив Бірутіс.

За даними Департаменту міграції, з лютого 2022 року в Литві зареєстровано приблизно 96 тисяч українських біженців. Станом на вересень 2024 року в Литві працювало близько 33 900 українців.

Дані Державної інспекції з питань мови свідчать, що на сьогодні курси литовської мови закінчили близько 6 800 осіб.

Литовський уряд визнавав практичні труднощі у забезпеченні іноземним громадянам достатнього доступу до мовних курсів та державних іспитів. Зміни, внесені до національних нормативних актів у 2022 році та на початку 2024 року, раніше продовжили термін звільнення від вивчення мови з двох до трьох років.

Повідомляли, що з 1 червня в Австрії припинили обов’язкове медичне страхування для українських біженців, які мають тимчасовий захист, якщо вони не працюють і не отримують базову соціальну допомогу.

А у травні Міністерство соціального захисту та праці Литви розпочало внутрішнє розслідування після того, як з’ясувалося, що допомогу, призначену українцям, отримали також громадяни 43 інших країн, які мали дозвіл на проживання в Литві.