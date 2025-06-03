Для частини українців в Австрії скасували безплатне медичне страхування

З 1 червня в Австрії припинили обов’язкове медичне страхування для українських біженців, які мають тимчасовий захист, якщо вони не працюють і не отримують базову соціальну допомогу.

Про це пише АРА, передає "Європейська правда".

Хоч з 1 червня в Австрії припинили обов’язкове медичне страхування для українських біженців, та до 12 липня діятиме перехідний період.

Зазначається, що до того часу українці ще зможуть отримувати безкоштовно медичну допомогу – наприклад, ходити до лікаря та отримувати ліки.

Безплатними в перехідний період лишаться також медичні послуги. Мова йде про стоматологію, госпіталізацію, а також лікарські рецепти.

Після цього українцям доведеться самостійно подбати про страхування. Його можна отримати, якщо влаштуватися на офіційну роботу або застрахувати себе самостійно.

Ті біженці, які отримують соціальну допомогу (бо не можуть забезпечити себе самостійно), як і раніше, матимуть медичне страхування. У травні таких було майже 35 тисяч. Також застрахованими лишаються ті українці, які вже працюють в Австрії.

Допомога покриває основні витрати, якщо людина не має достатньо власних коштів або не отримує підтримки з інших джерел.

Відтак найбільше зміни торкнуться тих українців, які мають заощадження, але не працюють.

Щодо інших пільг, наприклад, допомоги по догляду за дитиною чи сімейної підтримки: вони діятимуть до кінця жовтня.

Влада Австрії вже повідомила, що планує змінити правила отримання таких виплат, щоб мотивувати більше українців влаштовуватись на роботу.

Напередодні писали, що з австрійської землі Бургенланд повернули до України 52 українських дітей-сиріт та дітей з прийомних родин, яких ще на початку повномасштабної війни евакуювали з Кропивницького.

Також нагадаємо, що цієї весни уряд Австрії призначив координатора з відбудови України.