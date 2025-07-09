Литва продолжает освобождать украинцев от языковых требований

После межведомственных разногласий правительство Литвы в среду приняло пересмотренное предложение об отсрочке требования владеть литовским языком для украинских беженцев, работающих в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Согласно решению, языковое требование будет отложено как минимум на шесть месяцев – до истечения срока действия временного статуса защиты, предоставленного украинцам.

Литовское Министерство образования заявило, что пересмотренный проект отражает замечания, высказанные во время правительственного заседания 2 июля. На этом заседании министры снова отложили решение об отсрочке на год требования о языке, учитывая возражения других министерств и государственных учреждений.

Изначально Министерство образования просило об отсрочке языкового требования для беженцев, получивших временную защиту, на четыре года. Позже оно предложило отменить отсрочку в 2028 году, но отказалось от этой идеи после давления со стороны институтов.

В свою очередь, министр культуры Шарунас Бирутис заявлял, что отсрочка языкового требования не оправдана. В письменном заявлении, опубликованном в среду его пресс-секретарем, Бирутис сказал, что новое предложение министерства является "компромиссом между необходимостью и реальной возможностью".

"Владение литовским языком является ключевым фактором успешной интеграции в литовское общество. Отсрочка не ускоряет этот процесс и не помогает людям более эффективно интегрироваться на рынок труда или получить доступ к государственным услугам", – отметил Бирутис.

По данным Департамента миграции, с февраля 2022 года в Литве зарегистрировано около 96 тысяч украинских беженцев. По состоянию на сентябрь 2024 года в Литве работало около 33 900 украинцев.

Данные Государственной инспекции по вопросам языка свидетельствуют, что на сегодняшний день курсы литовского языка закончили около 6 800 человек.

Литовское правительство признавало практические трудности в обеспечении иностранным гражданам достаточного доступа к языковым курсам и государственным экзаменам. Изменения, внесенные в национальные нормативные акты в 2022 году и в начале 2024 года, ранее продлили срок освобождения от изучения языка с двух до трех лет.

Сообщалось, что с 1 июня в Австрии прекратили обязательное медицинское страхование для украинских беженцев, имеющих временную защиту, если они не работают и не получают базовую социальную помощь.

А в мае Министерство социальной защиты и труда Литвы начало внутреннее расследование после того, как выяснилось, что помощь, предназначенную украинцам, получили также граждане 43 других стран, имевшие разрешение на проживание в Литве.