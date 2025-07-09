ЗМІ дізнались, хто разом із мером Кишинева потрапив під заборону в'їзду в Румунію

Окрім мера молдовської столиці Кишинева Іона Чебана, Румунія також заборонила в’їзд на свою територію журналістці Наталії Морарь і колишньому прем'єр-міністру Молдови Василю Тарлеву.

Про це стало відомо виданню Deschide, повідомляє "Європейська правда".

Румунське МЗС повідомило про заборону на в'їзд на територію країни для Чебана та двох інших громадян Молдови "з міркувань національної безпеки".

Румунія офіційно не розкривала імена інших двох осіб, однак, за даними джерел видання, йдеться про Морарь і Тарлева.

Тарлев наразі очолює проросійську партію "Майбутнє Молдови". Під час президентських виборів 2024 року Василій Тарлев активно просувався членами угруповання "Шор".

Нещодавно він відвідав Росію, де разом із представниками різних проросійських сил Молдови провів низку переговорів із російськими посадовцями.

Варто зазначити, що у Молдові 28 вересня мають відбутись парламентські вибори. Молдовська влада неодноразово попереджала про наміри Росії вплинути на голосування, аби мати лояльний уряд у Кишиневі.

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