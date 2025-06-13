Санду: РФ планує кризу в Придністров’ї, щоб вплинути на вибори у Молдові

Молдовська президентка Мая Санду вважає, що Росія може спровокувати ще більшу кризу в невизнаному Придністров'ї, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові перед парламентськими виборами цієї осені і вплинути на хід голосування на Лівому березі Дністра.

Про це вона сказала в ефірі PRO TV, передає "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Санду очікує поглиблення кризи у найближчі кілька місяців.

"Усі ці роки Росія використовувала жителів Придністров'я і в будь-який момент може спровокувати ще більшу кризу, якщо це відповідатиме її планам у Молдові. Ми можемо чекати поглиблення цієї кризи в найближчі місяці, до виборів", – зазначила Санду.

Президентка також висловила думку, що Росія може спробувати не тільки підкупити виборців на Лівому березі Дністра, а й шантажувати населення, навмисно провокуючи нестабільність у регіоні.

"Росія може пообіцяти допомогу в обмін на голосування на Правому березі. Ми можемо чекати на всілякі ігри", – додала вона.

При цьому Санду запевнила, що відповідальні держструктури вивчають ризики і зроблять все можливе, щоб вибори цієї осені були вільними і справедливими.

"Ми зробимо все можливе, щоб вибори були справжніми", – запевнила Санду, зазначивши, що ситуація в Придністров'ї залишається нестабільною, і Кишинів готовий підтримати населення Лівого берега Дністра, але спочатку молдовська влада повинна вирішити "головну проблему – виведення російських військ".

"Це ключовий момент, який ми повинні вирішити мирним шляхом, тому що інакше ми не зможемо виправдати нашу фінансову підтримку", – підсумувала Санду.

Нагадаємо, прем’єр Молдови Дорін Речан в інтерв’ю Financial Times заявляв, що Росія хоче розгорнути 10 тисяч військових у сепаратистському Придністровському регіоні Молдови і встановити прокремлівський уряд у Кишиневі.

У відповідь на це Санду зазначила, що має "певну інформацію", згідно з якою Росія готує розширення контингенту у Придністров’ї.