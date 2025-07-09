СМИ узнали, кто вместе с мэром Кишинева попал под запрет на въезд в Румынию

Кроме мэра молдавской столицы Кишинева Иона Чебана, Румыния также запретила въезд на свою территорию журналистке Наталье Морарь и бывшему премьер-министру Молдовы Василию Тарлеву.

Об этом стало известно изданию Deschide, сообщает "Европейская правда".

Румынское МИД сообщило о запрете на въезд на территорию страны для Чебана и двух других граждан Молдовы "из соображений национальной безопасности".

Румыния официально не раскрывала имена двух других лиц, однако, по данным источников издания, речь идет о Морарь и Тарлеве.

Тарлев в настоящее время возглавляет пророссийскую партию "Будущее Молдовы". Во время президентских выборов 2024 года Василий Тарлев активно продвигался членами группировки "Шор".

Недавно он посетил Россию, где вместе с представителями различных пророссийских сил Молдовы провел ряд переговоров с российскими чиновниками.

Стоит отметить, что в Молдове 28 сентября должны состояться парламентские выборы. Молдавские власти неоднократно предупреждали о намерениях России повлиять на голосование, чтобы иметь лояльное правительство в Кишиневе.

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