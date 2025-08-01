У Трампа критикують країни, які хочуть визнати Палестинську державу

Адміністрація американського президента Дональда Трампа критикує західних союзників, які готуються визнати Палестинську державу.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

У четвер, 31 липня, представники адміністрації Трампа заявили, що плани Канади, Великої Британії та Франції визнати Палестинську державу на Генеральній Асамблеї ООН наступного місяця спонукають ХАМАС продовжувати війну з Ізраїлем.

"Президент висловив своє незадоволення і незгоду з лідерами Франції, Великої Британії та Канади. Він вважає, що це винагорода ХАМАС у той час, ХАМАС є справжньою перешкодою для припинення вогню і звільнення всіх заручників", – заявила прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт.

Державний секретар США Марко Рубіо, своєю чергою, назвав визнання Палестинської держави "нерелевантним" і "незграбним" кроком з боку лідерів Канади, Франції та Великої Британії.

Але попри підтримку Ізраїлю з боку США, Рубіо визнав, що співчуття західних союзників до палестинців у секторі Гази шкодить іміджу Ізраїлю в світі.

Як відомо, минулого тижня Франція оголосила про наміри визнати Палестинську державу і стала першою такою країною у "Групі семи". Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував ці плани.

У середу, 30 липня, міністри закордонних справ 15 країн підписали спільну декларацію, в якій офіційно закликали до визнання Держави Палестина на Генеральній Асамблеї ООН у вересні.