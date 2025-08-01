У Трампа критикуют страны, которые хотят признать Палестинское государство

Администрация американского президента Дональда Трампа критикует западных союзников, которые готовятся признать Палестинское государство.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

В четверг, 31 июля, представители администрации Трампа заявили, что планы Канады, Великобритании и Франции признать Палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН в следующем месяце побуждают ХАМАС продолжать войну с Израилем.

"Президент выразил свое недовольство и несогласие с лидерами Франции, Великобритании и Канады. Он считает, что это награда ХАМАС в то время, когда ХАМАС является настоящим препятствием для прекращения огня и освобождения всех заложников", – заявила пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт.

Государственный секретарь США Марко Рубио, в свою очередь, назвал признание Палестинского государства "нерелевантным" и "неуклюжим" шагом со стороны лидеров Канады, Франции и Великобритании.

Но несмотря на поддержку Израиля со стороны США, Рубио признал, что сочувствие западных союзников к палестинцам в секторе Газа вредит имиджу Израиля в мире.

Как известно, на прошлой неделе Франция объявила о намерении признать Палестинское государство и стала первой такой страной в "Группе семи". Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал эти планы.

В среду, 30 июля, министры иностранных дел 15 стран подписали совместную декларацию, в которой официально призвали к признанию Государства Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.