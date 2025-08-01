Білий дім каже, що США підняли мита на товари Канади до 35% "через фентаніл"

Президент США Дональд Трамп у четвер, 31 липня, підписав указ про підвищення мит на канадські товари з 25% до 35% на всі продукти, що не підпадають під торговельну угоду між США, Мексикою та Канадою.

Про це повідомив Білий дім, передає "Європейська правда".

Як зазначається, відтепер товари, щодо яких митниця США зробить висновок про спробу уникнення митних платежів, будуть обкладатися додатковим збором у розмірі 40% від вартості товару.

Цей крок Вашингтон частково пов'язав із тим, що Канада не зупинила контрабанду фентанілу.

У п'ятницю, 1 серпня, прем'єр Канади Марк Карні висловив розчарування рішенням Трампа.

"Хоча канадський уряд розчарований цим кроком, ми залишаємося відданими CUSMA (Угода між Канадою, Сполученими Штатами та Мексикою, – Ред.), яка є другою за обсягом торгівлі угодою про вільну торгівлю у світі", – заявив прем’єр Канади.

Карні зауважив, що мита і тарифи США сильно вплинуть на деревину, сталь, алюміній і автомобілі, і пообіцяв вжити заходів для захисту канадських робочих місць, закупівлі канадських товарів, інвестицій у конкурентоспроможність промисловості та диверсифікації експортних ринків.

Він зазначив, що Сполучені Штати виправдовують свої останні торговельні заходи транскордонним обігом фентанілу, попри те, що на "Канаду припадає лише 1% імпорту фентанілу до США і що вона інтенсивно працює над подальшим скороченням цих обсягів".

"Уряд Канади здійснює історичні інвестиції в безпеку кордонів з метою затримання наркоторговців, ліквідації транснаціональних угруповань та припинення незаконного ввезення мігрантів", – акцентував Карні.

Також він наголосив, що хоча Канада продовжуватиме переговори зі Сполученими Штатами щодо торговельних відносин, уряд країни зосереджений на тому, що "може контролювати: побудові сильної Канади".

"Федеральний уряд, провінції та території працюють разом над усуненням торговельних бар'єрів для побудови єдиної канадської економіки", – додав він.

27 червня Трамп заявив, що припиняє всі торговельні переговори з Канадою після того, як вона почала впроваджувати податок на цифрові послуги, спрямований проти американських ІТ-гігантів.

Через кілька днів уряд Канади заявив про відновлення торгових переговорів зі США після того, як Канада скасувала свій план оподаткування американських технологічних компаній.

Минулого тижня Трамп заявив, що торговельні переговори з Канадою не є пріоритетом для його адміністрації, і замість укладання угоди він може вирішити просто залишити існуючі імпортні мита в силі.

А 31 липня Трамп заявив, що готовність Канади визнати Палестину як державу ускладнить канадсько-американські перемовини про нові умови торгівлі.