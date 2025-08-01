Белый дом заявляет, что США подняли пошлины на товары Канады до 35% "из-за фентанила"

Президент США Дональд Трамп в четверг, 31 июля, подписал указ о повышении пошлин на канадские товары с 25% до 35% на все продукты, не подпадающие под торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой.

Об этом сообщил Белый дом, передает "Европейская правда".

Как отмечается, отныне товары, в отношении которых таможня США сделает вывод о попытке уклонения от таможенных платежей, будут облагаться дополнительным сбором в размере 40% от стоимости товара.

Этот шаг Вашингтон частично связал с тем, что Канада не остановила контрабанду фентанила.

В пятницу, 1 августа, премьер Канады Марк Карни выразил разочарование решением Трампа.

"Хотя канадское правительство разочаровано этим шагом, мы остаемся приверженными CUSMA (Соглашение между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой, – Ред.), которое является вторым по объему торговли соглашением о свободной торговле в мире", – заявил премьер Канады.

Карни отметил, что пошлины и тарифы США сильно повлияют на древесину, сталь, алюминий и автомобили, и пообещал принять меры для защиты канадских рабочих мест, закупки канадских товаров, инвестиций в конкурентоспособность промышленности и диверсификации экспортных рынков.

Он отметил, что Соединенные Штаты оправдывают свои последние торговые меры трансграничным оборотом фентанила, несмотря на то, что на "Канаду приходится лишь 1% импорта фентанила в США и что она интенсивно работает над дальнейшим сокращением этих объемов".

"Правительство Канады осуществляет исторические инвестиции в безопасность границ с целью задержания наркоторговцев, ликвидации транснациональных группировок и прекращения незаконного ввоза мигрантов", – подчеркнул Карни.

Также он подчеркнул, что хотя Канада будет продолжать переговоры с Соединенными Штатами о торговых отношениях, правительство страны сосредоточено на том, что "может контролировать: построении сильной Канады".

"Федеральное правительство, провинции и территории работают вместе над устранением торговых барьеров для построения единой канадской экономики", – добавил он.

27 июня Трамп заявил, что прекращает все торговые переговоры с Канадой после того, как она начала вводить налог на цифровые услуги, направленный против американских ИТ-гигантов.

Через несколько дней правительство Канады заявило о возобновлении торговых переговоров с США после того, как Канада отменила свой план налогообложения американских технологических компаний.

На прошлой неделе Трамп заявил, что торговые переговоры с Канадой не являются приоритетом для его администрации, и вместо заключения соглашения он может решить просто оставить существующие импортные пошлины в силе.

А 31 июля Трамп заявил, что готовность Канады признать Палестину как государство осложнит канадско-американские переговоры о новых условиях торговли.