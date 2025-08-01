Швейцарія оцінює ситуацію після нових мит Трампа

Американський президент Дональд Трамп підвищив мита на швейцарський імпорт до країни, на що у Швейцарії заявили, що оцінюють ситуацію.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на офіційну заяву Білого дому та Reuters.

У четвер, 31 липня, американський президент Дональд Трамп підписав указ, яким збільшив мита для низки країн, серед яких була Швейцарія.

Після оголошення Білим домом про підвищення мита на швейцарський імпорт до США до 39%, уряд Швейцарії у п’ятницю, 1 серпня, заявив, що оцінює ситуацію.

"Швейцарія підтримує контакти з відповідальними органами США", – заявили у Федеральній раді країни.

У заяві наголосили, що Швейцарія "продовжує прагнути до переговорного вирішення". Уряд заявив, що проаналізує нову ситуацію і вирішить, як діяти далі.

Швейцарія, яка назвала початковий тариф у 31% "незрозумілим", працювала над зниженням мита на поставки до США, свого найбільшого експортного ринку.

Швейцарські бізнес-лідери та урядовці підкреслили, скільки Швейцарія витрачає в США: ця європейська країна є сьомим за величиною інвестором у США. А швейцарський фармацевтичний гігант Roche заявив, що інвестує $50 млрд у США, а його конкурент Novartis – $23 млрд.

Як пише агентство, міністр фінансів Карін Келлер-Зуттер і міністр економіки Гі Пармелін відвідали Вашингтон для переговорів з метою домогтися своїх вимог.

На початку липня швейцарські посадовці розробили попередній проєкт угоди на технічному рівні з американськими посадовцями. За словами співрозмовника агентства, з того часу вони чекають на підпис президента США Дональда Трампа.

Зазначимо, 31 липня Трамп підписав указ про підвищення мит на канадські товари з 25% до 35% на всі продукти, що не підпадають під торговельну угоду між США, Мексикою та Канадою.

27 липня після перемовин у шотландському Торнбері США та ЄС оголосили про укладення рамкової торговельної угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".