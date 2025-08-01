Швейцария оценивает ситуацию после новых пошлин Трампа

Американский президент Дональд Трамп повысил пошлины на швейцарский импорт в страну, на что в Швейцарии заявили, что оценивают ситуацию.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на официальное заявление Белого дома и Reuters.

В четверг, 31 июля, американский президент Дональд Трамп подписал указ, которым увеличил пошлины для ряда стран, среди которых была Швейцария.

После объявления Белым домом о повышении пошлин на швейцарский импорт в США до 39%, правительство Швейцарии в пятницу, 1 августа, заявило, что оценивает ситуацию.

"Швейцария поддерживает контакты с ответственными органами США", – заявили в Федеральном совете страны.

В заявлении подчеркнули, что Швейцария "продолжает стремиться к переговорному решению". Правительство заявило, что проанализирует новую ситуацию и решит, как действовать дальше.

Швейцария, которая назвала первоначальный тариф в 31% "непонятным", работала над снижением пошлин на поставки в США, своего крупнейшего экспортного рынка.

Швейцарские бизнес-лидеры и чиновники подчеркнули, сколько Швейцария тратит в США: эта европейская страна является седьмым по величине инвестором в США. А швейцарский фармацевтический гигант Roche заявил, что инвестирует $50 млрд в США, а его конкурент Novartis – $23 млрд.

Как пишет агентство, министр финансов Карин Келлер-Зуттер и министр экономики Ги Пармелин посетили Вашингтон для переговоров с целью добиться своих требований.

В начале июля швейцарские чиновники разработали предварительный проект соглашения на техническом уровне с американскими чиновниками. По словам собеседника агентства, с тех пор они ждут подписи президента США Дональда Трампа.

Отметим, 31 июля Трамп подписал указ о повышении пошлин на канадские товары с 25% до 35% на все продукты, не подпадающие под торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой.

27 июля после переговоров в шотландском Торнбери США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Трамп похвалил договоренность как "крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключалось".