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Латвія не планує визнавати Палестину

Новини — П'ятниця, 1 серпня 2025, 10:13 — Ірина Кутєлєва

У Міністерстві закордонних справ Латвії заявили, що визнання Палестинської держави наразі не стоїть на порядку денному.

Відповідну заяву латвійського МЗС наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у зовнішньополітичному відомстві, позиція Латвії не змінилася – вона підтримує рішення про дві держави, досягнуте шляхом переговорів і схвалене Радою Безпеки ООН.

"Ми вважаємо, що найважливіші завдання на цей час – це звільнення заручників, захоплених ХАМАС, і усунення загрози, що виходить від ХАМАС, а також невідкладне вирішення проблеми гуманітарної катастрофи в Газі. Для цього необхідно докласти всіх зусиль", – сказала офіційна представниця МЗС Латвії.

У середу міністри закордонних справ 15 країн підписали спільну декларацію, в якій офіційно закликали до визнання Держави Палестина на Генеральній Асамблеї ООН у вересні.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо переконаний, що рішення низки європейських країн щодо визнання Палестинської держави не матиме значення, оскільки таку державу неможливо створити без згоди Ізраїлю.

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