Латвия не планирует признавать Палестину

В Министерстве иностранных дел Латвии заявили, что признание Палестинского государства в настоящее время не стоит на повестке дня.

Соответствующее заявление латвийского МИД приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, позиция Латвии не изменилась – она поддерживает решение о двух государствах, достигнутое путем переговоров и одобренное Советом Безопасности ООН.

"Мы считаем, что самые важные задачи на данный момент – это освобождение заложников, захваченных ХАМАС, и устранение угрозы, исходящей от ХАМАС, а также неотложное решение проблемы гуманитарной катастрофы в Газе. Для этого необходимо приложить все усилия", – сказала официальный представитель МИД Латвии.

В среду министры иностранных дел 15 стран подписали совместную декларацию, в которой официально призвали к признанию Государства Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио убежден, что решение ряда европейских стран о признании Палестинского государства не будет иметь значения, поскольку такое государство невозможно создать без согласия Израиля.