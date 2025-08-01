Рубіо: визнання Палестини іншими країнами не має значення без згоди Ізраїлю

Держсекретар США Марко Рубіо переконаний, що рішення низки європейських країн щодо визнання Палестинської держави не матиме значення, оскільки таку державу неможливо створити без згоди Ізраїлю.

Про це американський держсекретар заявив в ефірі Fox Radio, стенограму якого наводить пресслужба Держдепу, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо також підкреслив, що вважає "контрпродуктивними" наміри цих країн щодо визнання Палестини.

"Це нічого не означає. По-перше, жодна з цих країн не має можливості створити Палестинську державу. Палестинська держава не може бути створена без згоди Ізраїлю. По-друге, вони навіть не можуть сказати, де буде розташована ця держава. Вони не можуть сказати, хто буде нею керувати. І, по-третє, я вважаю, що це контрпродуктивно", – зазначив він.

За словами очільника Держдепу США, таке визнання лише підштовхує угруповання ХАМАС до подальшої ескалації.

"Уявіть, що ви ХАМАС... Ви утримуєте – ви все ще утримуєте 20 невинних людей в заручниках. Ви утримуєте тіла понад 50 осіб, яких ви вбили, зґвалтували і розправилися з ними 7 жовтня 2023 року. Ви сидите десь у тунелі, як боягузи, а потім читаєте або чуєте в пресі, що всі ці країни стають на ваш бік...Зрештою, бік ХАМАС – це бік палестинської державності. Так що ви самі створюєте цю нагороду", – додав Рубіо.

При цьому він нагадав, що саме ХАМАС не погоджується на припинення вогню. У цьому контексті він розкритикував заяву Великої Британії щодо намірів визнати Палестину, якщо Ізраїль не піде на перемир’я.

"Якби я був ХАМАС, я б сказав: знаєте що, давайте не погоджуватимемося на припинення вогню. Якщо ХАМАС відмовиться погодитися на припинення вогню, це гарантує, що у вересні всі ці країни визнають Палестинську державу. Тож вони не погодяться на припинення вогню", – сказав Рубіо.

При цьому він зазначив, що рішення багатьох країн щодо визнання Палестини викликане внутрішньою політикою.

"Але вони шкодять – вони насправді шкодять справі, вони не допомагають, тому що їхня заява нічого не змінить, крім як заохотить і винагородить ХАМАС, у якого тепер є всі причини в світі не погоджуватися на припинення вогню і не звільняти цих заручників", – резюмував Рубіо.

У середу міністри закордонних справ 15 країн підписали спільну декларацію, в якій офіційно закликали до визнання Держави Палестина на Генеральній Асамблеї ООН у вересні.

Крім того, влада Португалії планує обговорити можливість визнання Палестинської держави у вересні.

Як відомо, минулого тижня Франція оголосила про наміри визнати Палестинську державу і стала першою такою країною у "Групі семи". Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував ці плани.