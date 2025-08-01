Спецпосланець Трампа зібрався до Гази на тлі кризи з продовольством

Спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф у п'ятницю, 1 серпня, відвідає сектор Гази, щоб оглянути центри розподілу гуманітарної допомоги.

Про це заявили у Білому домі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Віткофф і посол США в Ізраїлі Майк Хакабі будуть намагатися "забезпечити план доставки додаткового продовольства і зустрітися з місцевими жителями Гази, щоб з перших вуст дізнатися про жахливу ситуацію на місці", зазначила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Раніше Віткофф провів переговори в Ізраїлі з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

Переговори були присвячені гуманітарній ситуації в секторі Гази, ізраїльським заручникам, утримуваним бойовиками ХАМАС, а також питанню Ірану.

Візит Віткоффа відбувається на тлі міжнародного обурення через все більше доказів масового голоду в Газі та глухий кут в переговорах про припинення вогню.

В останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.

Також президент США Дональд Трамп раніше сказав, що вважає проблему з голодом в секторі Гази реальною.

А Єврокомісія 28 липня запропонувала частково призупинити участь Ізраїлю у програмі "Горизонт Європа", за рахунок якої фінансуються наукові дослідження та стартапи, у зв’язку з ситуацією у секторі Гази.