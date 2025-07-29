Трамп визнав, що в Газі почався голод – всупереч позиції Ізраїлю

Президент США у своїх коментарях щодо поточної ситуації у секторі Гази сказав, що вважає проблему з голодом реальною – всупереч твердженням прем’єра Ізраїлю.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

У спілкуванні зі ЗМІ у шотландському Торнберрі Трамп розійшовся в оцінках гуманітарної ситуації в секторі гази з ізраїльським прем’єром Біньяміном Нетаньягу, який вихідними сказав, що там немає голоду.

"Там справді йдеться про голод. Я це бачу, це не можна підробити. Тож ми будемо залучатися ще більше", – сказав він.

Трамп заявив, що США планують розгорнути у секторі пункти видачі їжі "спільно з дуже хорошими людьми".

Президент США, який досі звинувачував ХАМАС у створенні затримок з видачею міжнародної допомоги цивільному населенню, визнав, що Ізраїль також несе відповідальність за обмеження доступу допомоги.

Також він вчергове закликав угруповання ХАМАС звільнити ізраїльських заручників, які все ще залишаються у них, щоб посприяти перемовинам.

Німеччина планує організувати повітряний міст для доставки гуманітарної допомоги в сектор Газа за підтримки Йорданії.

Єврокомісія у понеділок запропонувала частково призупинити участь Ізраїлю у програмі "Горизонт Європа", за рахунок якої фінансуються наукові дослідження та стартапи, у зв’язку з ситуацією у секторі Гази.