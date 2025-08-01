Спецпосланник Трампа собрался в Газу на фоне кризиса с продовольствием

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в пятницу, 1 августа, посетит сектор Газа, чтобы осмотреть центры распределения гуманитарной помощи.

Об этом заявили в Белом доме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Уиткофф и посол США в Израиле Майк Хакаби будут пытаться "обеспечить план доставки дополнительного продовольствия и встретиться с местными жителями Газы, чтобы из первых уст узнать об ужасной ситуации на месте", отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее Уиткофф провел переговоры в Израиле с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Переговоры были посвящены гуманитарной ситуации в секторе Газа, израильским заложникам, удерживаемым боевиками ХАМАС, а также вопросу Ирана.

Визит Уиткоффа проходит на фоне международного возмущения из-за все большего количества доказательств массового голода в Газе и тупика в переговорах о прекращении огня.

В последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских лиц в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.

Также президент США Дональд Трамп ранее сказал, что считает проблему с голодом в секторе Газа реальной.

А Еврокомиссия 28 июля предложила частично приостановить участие Израиля в программе "Горизонт Европа", за счет которой финансируются научные исследования и стартапы, в связи с ситуацией в секторе Газа.