Польща хоче спільно із Литвою розвивати можливості ПЗРК Piorun

Польща хоче розвивати можливості своїх зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) Piorun у співпраці з литовською промисловістю.

Про це оголосив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик під час візиту на литовський полігон в Руднінкай, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Минулого року Литва, Польща, Естонія та Норвегія підписали лист про наміри придбати переносні системи протиповітряної оборони короткого радіуса дії. Міністерство оборони Литви тоді заявило, що Агентство з озброєння при Міністерстві оборони Польщі буде вести переговори з виробником Mesko від імені всіх чотирьох країн в рамках процедури спільних закупівель.

Томчик заявив, що переговори з Литвою виходять за межі закупівлі систем Piorun і також охоплюють їх спільну подальшу розробку.

"Литва зацікавлена в придбанні польських Piorun, які стають нашим флагманським експортним продуктом, але ми хочемо, якщо це можливо, розробляти їх можливості спільно з литовською промисловістю", – заявив він.

Наразі Литва має старішу версію польської системи протиповітряної оборони Grom і використовує засоби протиповітряної оборони малої дальності виробництва інших виробників.

Томчик зазначив, що головна мета його візиту – об’єднати зусилля Польщі та країн Балтії у реалізації ініціатив "Балтійська лінія оборони" та "Східний щит", спрямованих на захист зовнішніх кордонів НАТО та ЄС.

"Ми тут, в Литві, тому що хочемо показати, що ці два проєкти – "Східний щит" і "Балтійська лінія оборони" – є спільними зусиллями. Ми думаємо над тим, як їх поєднати", – зазначив він та зауважив, що для обговорення деталей разом з ним прибули командувач військово-інженерних військ Польщі та інші військові.

У вересні Естонія, Латвія, Литва і Польща звернуться до ЄС для фінансування будівництва мережі бункерів, бар'єрів, розподільчих ліній і військових складів уздовж кордонів із Росією і Білоруссю.

А в червні ці ж країни звернулися з відкритим листом до керівництва ЄС із закликом посилити підтримку оборонних ініціатив на східному кордоні Союзу.