Польша хочет совместно с Литвой развивать возможности ПЗРК Piorun

Польша хочет развивать возможности своих зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Piorun в сотрудничестве с литовской промышленностью.

Об этом объявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик во время визита на литовский полигон в Руднинкай, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

В прошлом году Литва, Польша, Эстония и Норвегия подписали письмо о намерениях приобрести переносные системы противовоздушной обороны короткого радиуса действия. Министерство обороны Литвы тогда заявило, что Агентство по вооружению при Министерстве обороны Польши будет вести переговоры с производителем Mesko от имени всех четырех стран в рамках процедуры совместных закупок.

Томчик заявил, что переговоры с Литвой выходят за рамки закупки систем Piorun и также охватывают их совместную дальнейшую разработку.

"Литва заинтересована в приобретении польских Piorun, которые становятся нашим флагманским экспортным продуктом, но мы хотим, если это возможно, разрабатывать их возможности совместно с литовской промышленностью", – заявил он.

Сейчас Литва имеет более старую версию польской системы противовоздушной обороны Grom и использует средства противовоздушной обороны малой дальности производства других производителей.

Томчик отметил, что главная цель его визита – объединить усилия Польши и стран Балтии в реализации инициатив "Балтийская линия обороны" и "Восточный щит", направленных на защиту внешних границ НАТО и ЕС.

"Мы здесь, в Литве, потому что хотим показать, что эти два проекта – "Восточный щит" и "Балтийская линия обороны" – являются совместными усилиями. Мы думаем над тем, как их объединить", – отметил он и добавил, что для обсуждения деталей вместе с ним прибыли командующий военно-инженерными войсками Польши и другие военные.

В сентябре Эстония, Латвия, Литва и Польша обратятся к ЕС за финансированием строительства сети бункеров, барьеров, распределительных линий и военных складов вдоль границ с Россией и Беларусью.

А в июне эти же страны обратились с открытым письмом к руководству ЕС с призывом усилить поддержку оборонных инициатив на восточной границе Союза.