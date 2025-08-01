Олігарх-втікач Плахотнюк: хочу повернутись в Молдову, щоб довести свою невинуватість

Олігарх-втікач Влад Плахотнюк виступив з публічною заявою, в якій розповів про намір повернутися до Молдови, щоб довести свою невинуватість.

Заяву молдовського олігарха наводить Deschide, повідомляє "Європейська правда".

Плахотнюк каже, що 25 липня офіційно звернувся до Греції з проханням про його екстрадицію до Молдови.

"Я маю намір повернутися в країну, щоб, перш за все, довести свою невинуватість перед правоохоронними органами Молдови…Я доведу всім, що справи, порушені проти мене, є звичайними фальсифікаціями, які не мають під собою жодних доказів", – зазначив він.

Плахотнюк впевнений, що зможе довести, що ці справи "є пропагандистським продуктом уряду" і "зловмисним способом боротьби з політичними опонентами".

Він також додав, що за процедурою екстрадиції він може бути доставлений до Молдови не пізніше ніж через місяць після підписання запиту.

У Греції 22 липня затримали олігарха-втікача, відомого у минулому як "володар Молдови", Влада Плахотнюка, а також колишнього депутата Костянтина Цуцу.

Плахотнюк втік з країни в червні 2019 року. Деякий час політик жив у США, проте в січні 2020 року його перебування там визнали небажаним.

За непідтвердженою інформацією, згодом він перебував на Північному Кіпрі.

У Молдові на його ім'я видали ордери на арешт за трьома кримінальними справами. Інтерпол 7 лютого 2025 року оголосив Плахотнюка в міжнародний розшук.

Цього тижня адвокат Плахотнюка заявив, що той погодився на екстрадицію до Молдови.