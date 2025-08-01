Олігарх-втікач Плахотнюк: хочу повернутись в Молдову, щоб довести свою невинуватість
Олігарх-втікач Влад Плахотнюк виступив з публічною заявою, в якій розповів про намір повернутися до Молдови, щоб довести свою невинуватість.
Заяву молдовського олігарха наводить Deschide, повідомляє "Європейська правда".
Плахотнюк каже, що 25 липня офіційно звернувся до Греції з проханням про його екстрадицію до Молдови.
"Я маю намір повернутися в країну, щоб, перш за все, довести свою невинуватість перед правоохоронними органами Молдови…Я доведу всім, що справи, порушені проти мене, є звичайними фальсифікаціями, які не мають під собою жодних доказів", – зазначив він.
Плахотнюк впевнений, що зможе довести, що ці справи "є пропагандистським продуктом уряду" і "зловмисним способом боротьби з політичними опонентами".
Він також додав, що за процедурою екстрадиції він може бути доставлений до Молдови не пізніше ніж через місяць після підписання запиту.
У Греції 22 липня затримали олігарха-втікача, відомого у минулому як "володар Молдови", Влада Плахотнюка, а також колишнього депутата Костянтина Цуцу.
Плахотнюк втік з країни в червні 2019 року. Деякий час політик жив у США, проте в січні 2020 року його перебування там визнали небажаним.
За непідтвердженою інформацією, згодом він перебував на Північному Кіпрі.
У Молдові на його ім'я видали ордери на арешт за трьома кримінальними справами. Інтерпол 7 лютого 2025 року оголосив Плахотнюка в міжнародний розшук.
Цього тижня адвокат Плахотнюка заявив, що той погодився на екстрадицію до Молдови.