Беглый олигарх Плахотнюк: хочу вернуться в Молдову, чтобы доказать свою невиновность

Беглый олигарх Влад Плахотнюк выступил с публичным заявлением, в котором рассказал о намерении вернуться в Молдову, чтобы доказать свою невиновность.

Заявление молдавского олигарха приводит Deschide, сообщает "Европейская правда".

Плахотнюк говорит, что 25 июля официально обратился к Греции с просьбой о его экстрадиции в Молдову.

"Я намерен вернуться в страну, чтобы, прежде всего, доказать свою невиновность перед правоохранительными органами Молдовы... Я докажу всем, что дела, возбужденные против меня, являются обычными фальсификациями, не имеющими под собой никаких доказательств", – отметил он.

Плахотнюк уверен, что сможет доказать, что эти дела "являются пропагандистским продуктом правительства" и "злонамеренным способом борьбы с политическими оппонентами".

Он также добавил, что по процедуре экстрадиции он может быть доставлен в Молдову не позднее чем через месяц после подписания запроса.

В Греции 22 июля задержали беглого олигарха, известного в прошлом как "властелин Молдовы", Влада Плахотнюка, а также бывшего депутата Константина Цуцу.

Плахотнюк бежал из страны в июне 2019 года. Некоторое время политик жил в США, однако в январе 2020 года его пребывание там признали нежелательным.

По неподтвержденной информации, впоследствии он находился на Северном Кипре.

В Молдове на его имя выдали ордера на арест по трем уголовным делам. Интерпол 7 февраля 2025 года объявил Плахотнюка в международный розыск.

На этой неделе адвокат Плахотнюка заявил, что тот согласился на экстрадицию в Молдову.