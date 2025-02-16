Колишнього "володаря Молдови" оголосили у міжнародний розшук

Колишнього "володаря Молдови", лідера Демократичної партії Влада Плахотнюка оголосили у міжнародний розшук за серією звинувачень.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це ввечері 15 лютого оголосила очільниця Антикорупційної прокуратури Молдови Вероніка Драгалін.

"Інтерпол" опублікував червоне сповіщення про розшук молдавського олігарха, колишнього лідера Демократичної партії Влада Плахотнюка.

Плахотнюк оголошений у міжнародний розшук за звинуваченнями у створенні злочинної організації, шахрайстві, відмиванні коштів та зловживанням владою і становищем.

Перед цим у листопаді в Антикорупційній прокуратурі заявили, що чекають перегляду відмови "Інтерполу" оголошувати Плахотнюка у розшук. Драгалін розповіла, що нове звернення Молдови пов'язане із розслідуванням корупційної схеми, що впливала на роботу "Інтерполу".

У Молдові на Плахотнюка видані ордери на арешт за трьома кримінальними справами. Зокрема, його вважають співучасником "крадіжки мільярда" з молдавських банків у 2014 році. За даними прокуратури, Плахотнюк через компанії, які контролював олігарх Ілан Шор, отримав 39 млн доларів і 3,5 млн євро.

Влад Плахотнюк – молдовський олігарх, який фігурує в кількох кримінальних провадженнях. Під тиском США Плахотнюк утік з Молдови на тлі загострення політичної кризи у 2019 році. Він склав із себе повноваження голови Демократичної партії Молдови, яка до того часу була партією влади.

У жовтні 2022 року США запровадили санкції проти Плахотнюка, лідера проросійської партії "Шор" Ілана Шора та ще семи пов’язаних з ними осіб "за системну корупцію та втручання у вибори, підтримуване Кремлем".

За непідтвердженою інформацією, зараз Плахотнюк перебуває на території невизнаного Північного Кіпру.