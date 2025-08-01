У Литві знайшли безпілотник, що залетів з Білорусі

На п’ятий день пошуків у Литві знайшли безпілотний літальний апарат, який 28 липня порушив повітряний простір країни з території Білорусі.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 1 серпня, безпілотний літальний апарат, який на початку тижня залетів з Білорусі до Литви, був виявлений на полігоні Гайжунай в Йонавському районі.

Цю інформацію підтвердила міністерка національної оборони Довіле Шакалієне.

"Ми підтверджуємо, що безпілотник виявлено. Більш детальна інформація буде надана найближчим часом", – сказала вона.

За попередніми даними, знайдений безпілотний літальний апарат схожий на російський дрон типу "Шахед". На місце події виїхали військові слідчі та сапери.

Нагадаємо, вранці 28 липня литовці з прикордоння з Білоруссю сповістили поліцію, що бачать і чують щось схоже на безпілотник. З відео одного зі свідків схоже, що йшлося про апарат типу "Шахед".

Шакалієне припустила, що безпілотник міг залетіти на литовську територію внаслідок впливу українських засобів РЕБ.

Головнокомандувач збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас не відкидав можливості того, що ніякий дрон не залетів на територію країни, а фото і відео були зняті в Україні.

29 липня у Литві через загрозу дронів спеціальний підрозділ протиповітряної оборони перемістили ближче до кордону з Білоруссю.