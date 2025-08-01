В Литве нашли беспилотник, залетевший из Беларуси

На пятый день поисков в Литве нашли беспилотный летательный аппарат, который 28 июля нарушил воздушное пространство страны с территории Беларуси.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

В пятницу, 1 августа, беспилотный летательный аппарат, который в начале недели залетел из Беларуси в Литву, был обнаружен на полигоне Гайжунай в Йонавском районе.

Эту информацию подтвердила министр национальной обороны Довиле Шакалиене.

"Мы подтверждаем, что беспилотник обнаружен. Более подробная информация будет предоставлена в ближайшее время", – сказала она.

По предварительным данным, найденный беспилотный летательный аппарат похож на российский дрон типа "Шахед". На место происшествия выехали военные следователи и саперы.

Напомним, утром 28 июля литовцы с пограничной зоны с Беларусью сообщили полиции, что видят и слышат что-то похожее на беспилотник. По видео одного из свидетелей похоже, что речь шла об аппарате типа "Шахед".

Шакалиене предположила, что беспилотник мог залететь на литовскую территорию в результате воздействия украинских средств РЭБ.

Главнокомандующий вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас не исключал возможности того, что никакой дрон не залетал на территорию страны, а фото и видео были сняты в Украине.

29 июля в Литве из-за угрозы дронов специальное подразделение противовоздушной обороны переместили ближе к границе с Беларусью.