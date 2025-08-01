Польща закупить ще 180 корейських танків К2 на 6,7 мільярда доларів

Польща 1 серпня підписала виконавчий контракт на поставку ще 180 корейських танків K2, в тому числі першого в полонізованій версії K2PL.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Вартість контракту становить 6,7 мільярда доларів.

Віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш взяв участь у п'ятницю в церемонії підписання контракту між Агентством озброєнь і південнокорейською компанією Hyundai Rotem.

Контракт передбачає поставку 180 танків K2, з яких 64 машини будуть вироблені в конфігурації K2PL, адаптованій до польських потреб.

Очільник Міністерства оборони підкреслив, що підписання контракту збігається з 81-ю річницею початку Варшавського повстання.

"Для того, щоб жертва повстанців не була даремною, ми повинні були зробити домашнє завдання на важких уроках історії. Поки ми інвестуємо в нашу безпеку, їхня жертва не буде марною", – сказав Косіняк-Камиш.

Контракт передбачає не лише поставку танків, але й супровідних транспортних засобів, а також повний пакет послуг з навчання та сервісного і ремонтного обслуговування. Ключовим елементом контракту є передача технологій і початок виробництва танків у Польщі. На заводі "Бумар-Лабенди" буде побудовано 61 з 64 танків у версії K2PL.

K2 Black Panther – це базовий танк нового покоління, призначений для сучасного поля бою. Машина важить близько 55 тонн і обслуговується екіпажем з трьох осіб. Основне озброєння – гладкоствольна гармата калібру 120 мм з автоматичним заряджанням, що дозволяє вести швидкий вогонь і підвищує бойову ефективність.

Танк оснащений 1500-сильним дизельним двигуном, що дозволяє йому розвивати швидкість до 70 км/год на дорозі та ефективно пересуватися складною місцевістю.

Запас ходу K2 становить приблизно 450 кілометрів.

Однією з ключових переваг K2 є його передові електронні системи – найсучасніші системи управління вогнем, активний протиракетний захист та розгалужені системи зв'язку і спостереження.

Завдяки цьому танк здатний ефективно виявляти і нейтралізувати загрози на полі бою.

Польща також замовила версію K2PL, адаптовану до специфічних вимог польської армії. Ця версія буде оснащена, серед іншого, додатковими системами захисту і підтримки.

Польща подала до Європейської комісії попередню заяву на отримання позики в межах програми SAFE – новоствореного оборонного фонду вартістю 150 мільярдів євро. Польша відібрала проєкти на "вражаючу суму близько 45 млрд євро".

Програма SAFE, яка є частиною більш широкого плану зміцнення оборони ЄС до 2030 року, передбачає 150 млрд євро у вигляді позик на інвестиції держав-членів Європейського Союзу в оборону.

За даними Єврокомісії, уже девʼять держав – членів ЄС подали попередні заявки на отримання фінансування за програмою SAFE.