Польща подала проєкти на 45 млрд євро для фінансування з оборонного фонду ЄС

Польща подала до Європейської комісії попередню заяву на отримання позики в межах програми SAFE – новоствореного оборонного фонду вартістю 150 мільярдів євро.

Про це на Х оголосив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє "Європейська правда".

За словами Косіняка-Камиша, для участі у програмі SAFE Польша відібрала проєкти на "вражаючу суму близько 45 млрд євро".

"Скільки грошей ми остаточно отримаємо, залежатиме від кількості заявок і розподілу коштів Єврокомісії між державами-членами", – додав він, назвавши цей крок "реальною інвестицією в безпеку та розвиток нашої оборонної промисловості".

Програма SAFE, яка є частиною більш широкого плану зміцнення оборони ЄС до 2030 року, передбачає 150 млрд євро у вигляді позик на інвестиції держав-членів Європейського Союзу в оборону.

За даними Єврокомісії, уже девʼять держав – членів ЄС подали попередні заявки на отримання фінансування за програмою SAFE.

Серед іншого, Чехія хоче використати ці кошти, аби придбати бойові танки Leopard 2A8 на суму приблизно $2,5 млрд.