Польша закупит еще 180 корейских танков К2 на 6,7 миллиарда долларов

Польша 1 августа подписала исполнительный контракт на поставку еще 180 корейских танков K2, в том числе первого в полонизированной версии K2PL.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Стоимость контракта составляет 6,7 миллиарда долларов.

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш принял участие в пятницу в церемонии подписания контракта между Агентством вооружений и южнокорейской компанией Hyundai Rotem.

Контракт предусматривает поставку 180 танков K2, из которых 64 машины будут произведены в конфигурации K2PL, адаптированной к польским потребностям.

Глава Министерства обороны подчеркнул, что подписание контракта совпадает с 81-й годовщиной начала Варшавского восстания.

"Для того, чтобы жертва повстанцев не была напрасной, мы должны были сделать домашнее задание на тяжелых уроках истории. Пока мы инвестируем в нашу безопасность, их жертва не будет напрасной", – сказал Косиняк-Камыш.

Контракт предусматривает не только поставку танков, но и сопутствующих транспортных средств, а также полный пакет услуг по обучению и сервисному и ремонтному обслуживанию. Ключевым элементом контракта является передача технологий и начало производства танков в Польше. На заводе "Бумар-Лабенди" будет построено 61 из 64 танков в версии K2PL.

K2 Black Panther – это базовый танк нового поколения, предназначенный для современного поля боя. Машина весит около 55 тонн и обслуживается экипажем из трех человек. Основное вооружение – гладкоствольная пушка калибра 120 мм с автоматической перезарядкой, что позволяет вести быстрый огонь и повышает боевую эффективность.

Танк оснащен 1500-сильным дизельным двигателем, что позволяет ему развивать скорость до 70 км/ч на дороге и эффективно передвигаться по сложной местности.

Запас хода K2 составляет примерно 450 километров.

Одним из ключевых преимуществ K2 являются его передовые электронные системы – самые современные системы управления огнем, активная противоракетная защита и разветвленные системы связи и наблюдения.

Благодаря этому танк способен эффективно обнаруживать и нейтрализовывать угрозы на поле боя.

Польша также заказала версию K2PL, адаптированную к специфическим требованиям польской армии. Эта версия будет оснащена, среди прочего, дополнительными системами защиты и поддержки.

Польша подала в Европейскую комиссию предварительную заявку на получение кредита в рамках программы SAFE – новосозданного оборонного фонда стоимостью 150 миллиардов евро. Польша отобрала проекты на "впечатляющую сумму около 45 млрд евро".

Программа SAFE, которая является частью более широкого плана укрепления обороны ЕС до 2030 года, предусматривает 150 млрд евро в виде займов на инвестиции государств-членов Европейского Союза в оборону.

По данным Еврокомиссии, уже девять государств – членов ЕС подали предварительные заявки на получение финансирования по программе SAFE.