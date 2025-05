ЄС погодив запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонпром

Країни ЄС офіційно погодили створення інструменту SAFE, що передбачає можливість запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонну промисловість країн-членів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це 21 травня оголосили на сторінці польського головування у Раді ЄС.

"Маємо домовленість щодо SAFE. Що більше ми інвестуємо в озброєння наших армій, то краще зможемо стримувати тих, хто бажає нам нашкодити", – зазначили у повідомленні.

Президент Євроради Антоніу Кошта назвав схвалення ініціативи "важливим кроком до сильнішої Європи".

"Це виконання зобов’язань, які взяли на себе лідери ЄС у березні. Ініціатива допоможе країнам-членам спільно інвестувати у європейську оборону, посилюючи нашу спільну безпеку", – зазначив він.

