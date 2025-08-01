Лукашенко помріяв про союз Росії і ЄС

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко знову закликав Євросоюз відійти від конфронтації та співпрацювати з Росією.

Про це він заявив під час зустрічі з главою Кремля Владіміром Путіним на російському Валаамі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Белта".

"Їм би треба було не тягатися з нами лоб в лоб, а разом бути. Євросоюз і Росія. Якби об'єднати, це була б сила. Вони (політики в ЄС. – ред.) цього не розуміють", – сказав він.

Але, за словами Лукашенка, подібного не допустять американці.

"Це страшно для них. Це страшніше, ніж Китай був би. Якби це об'єднати, це було б силою. Але вони цього не розуміють. Та їм, напевно, і не треба", – зазначив він.

Нагадаємо, проросійський лідер молдовських соціалістів Ігор Додон після візиту до Москви вирушив до Мінська, де пообіцяв самопроголошеному президентові Білорусі Александру Лукашенку "вивести відносини" між країнами "на новий рівень" у разі перемоги на виборах у Молдові.

Раніше Лукашенко публічно поміркував про причини, з яких премʼєр Вірменії Нікол Пашинян відмовився їхати в Білорусь на саміт Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).