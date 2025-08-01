Лукашенко помечтал о союзе России и ЕС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вновь призвал Евросоюз отойти от конфронтации и сотрудничать с Россией.

Об этом он заявил во время встречи с главой Кремля Владимиром Путиным на российском Валааме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Белта".

"Им бы нужно было не тягаться с нами лоб в лоб, а вместе быть. Евросоюз и Россия. Если бы объединить, это была бы сила. Они (политики в ЕС. – ред.) этого не понимают", – сказал он.

Но, по словам Лукашенко, подобного не допустят американцы.

"Это страшно для них. Это страшнее, чем Китай был бы. Если бы это объединить, это было бы силой. Но они этого не понимают. Да им, наверное, и не надо", – отметил он.

Напомним, пророссийский лидер молдавских социалистов Игорь Додон после визита в Москву отправился в Минск, где пообещал самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко "вывести отношения" между странами "на новый уровень" в случае победы на выборах в Молдове.

Ранее Лукашенко публично поразмышлял о причинах, по которым премьер Армении Никол Пашинян отказался ехать в Беларусь на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС).