Додон помріяв про "новий рівень" відносин з Лукашенком у разі перемоги на виборах у Молдові

Проросійський лідер молдовських соціалістів Ігор Додон після візиту до Москви вирушив до Мінська, де пообіцяв самопроголошеному президентові Білорусі Александру Лукашенку "вивести відносини" між країнами "на новий рівень" у разі перемоги на виборах у Молдові.

Про це пише NewsMaker, передає "Європейська правда".

Додон розповів, що обговорив з Лукашенком питання торговельно-економічного співробітництва між Молдовою та Білоруссю.

За його словами, за останні три роки товарообіг між країнами знизився, але є потенціал для зростання.

Зокрема лідер проросійський лідер молдовських соціалістів повідомив, що після парламентських виборів у Молдові зосередиться на "усуненні бар'єрів для взаємної торгівлі та активізації роботи міжурядової комісії".

Він також заявив про наміри проводити бізнес-форуми та реалізовувати спільні проєкти з білоруськими компаніями.

"Білорусь – надійний і передбачуваний партнер. Переконаний: з приходом до влади відповідальних політиків і за підтримки народу ми зможемо вивести наші відносини на якісно новий рівень", – заявив Додон.

Трохи пізніше подробиці зустрічі представила пресслужба Лукашенка. В офіційному повідомленні йдеться, що Лукашенко привітав Додона фразою "Живий!", на що той відповів: "Не дочекаються".

10 липня стало відомо, що Додон відвідав Москву, де зустрівся з заступником голови уряду РФ Алєксандром Новаком.

Тоді вони можливість відновлення прямих поставок російського газу до Молдови "після зміни влади в результаті майбутніх парламентських виборів".

Звернемо увагу, що нещодавно Додон підтвердив, що напередодні парламентських виборів у Молдові йдуть переговори про формування політичного блоку на лівому фланзі.