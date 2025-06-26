"Напевно, не все гаразд": Лукашенко поміркував, чому Пашинян не приїхав у Білорусь

Білоруський диктатор Александр Лукашенко публічно поміркував про причини, з яких премʼєр Вірменії Нікол Пашинян відмовився їхати в Білорусь на саміт Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Зеркало".

Пашинян виявився єдиним лідером ЄАЕС, який узяв участь у саміті в Мінську через відеозвʼязок. Це підмітив Лукашенко, згадавши відсутність вірменського премʼєра у своїй промові.

"Ви знаєте про позицію, припустимо, Вірменії. Ну просто сьогодні просто кивнути: "Ну не приїхали, такі-сякі" – це ми можемо, це ми вміємо. Але, якщо щось відбувається, не може бути винна одна сторона", – визнав самопроголошений президент Білорусі.

"Чому Вірменія зайняла таку позицію? Напевно, не все у нас тут гаразд. Відмахуватися від цього не можна", – підсумував Лукашенко.

Нікол Пашинян неодноразово критикував Росію та Білорусь, зокрема за ненадання допомоги під час конфлікту Вірменії та Азербайджану в Нагірному Карабаху.

Раніше він назвав умовою зміни свого ставлення до ОДКБ вихід з неї Білорусі, а також вибачення Александра Лукашенка перед вірменським народом за слова підтримки Баку під час війни 2020 року.

Він також заявив, що ані він, ні будь-який інший вірменський посадовець не відвідає Білорусь, поки там при владі перебуває Лукашенко.

Деталі читайте у статті: Обережний розрив з РФ: що означає заява Пашиняна про вихід Вірменії з ОДКБ.