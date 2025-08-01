Литва викликала посла Білорусі через БпЛА, що порушив її кордон

Литва викликала до МЗС представника посольства Білорусі у зв’язку з підтвердженням порушення свого кордону безпілотником, що залетів з території Білорусі.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Представника посольства Білорусі запросили до Міністерства закордонних справ Литви та вручили ноту протесту у зв’язку з тим, що 28 липня з території країни до Литви залетів БпЛА.

МЗС попросило пояснень у зв’язку з інцидентом.

Перед цим литовські Повітряні сили повідомили, що безпілотник нарешті знайшли у Йонавському районі на території полігону. На місце події виїхали військові слідчі та сапери. Конкретний тип апарату ще не підтвердили.

Фото Збройних сил Литви

Нагадаємо, вранці 28 липня литовці з прикордоння з Білоруссю сповістили поліцію, що бачать і чують щось схоже на безпілотник. З відео одного зі свідків схоже, що це БпЛА типу "Шахед".

Міністерка оборони Довіле Шакалієне припустила, що безпілотник міг залетіти на литовську територію внаслідок впливу українських засобів РЕБ.