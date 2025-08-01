Литва вызвала посла Беларуси из-за БПЛА, нарушившего ее границу

Литва вызвала в МИД представителя посольства Беларуси в связи с подтверждением нарушения своей границы беспилотником, залетевшим с территории Беларуси.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Представителя посольства Беларуси пригласили в Министерство иностранных дел Литвы и вручили ноту протеста в связи с тем, что 28 июля с территории страны в Литву залетел БпЛА.

МИД попросил объяснений в связи с инцидентом.

Перед этим литовские Воздушные силы сообщили, что беспилотник нашли в Йонавском районе на территории полигона. На место происшествия выехали военные следователи и саперы. Конкретный тип аппарата еще не подтвердили.

Фото Вооруженных сил Литвы

Напомним, утром 28 июля литовцы с пограничной зоны с Беларусью сообщили полиции, что видят и слышат что-то похожее на беспилотник. По видео одного из свидетелей похоже, что это БПЛА типа "Шахед".

Министр обороны Довиле Шакалиене предположила, что беспилотник мог залететь на литовскую территорию в результате воздействия украинских средств РЭБ.