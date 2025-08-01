Рютте привітав рішення Німеччини надати Україні дві системи Patriot

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте позитивно оцінив рішення Німеччини надати Україні дві додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це він написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Рютте привітав оголошення міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про надання Україні двох систем Patriot.

"Це чудова новина, вітаю лідерство Німеччини! Це допоможе Україні захистити свій повітряний простір, захистити свій народ і стримати російську агресію", – додав він.

Раніше у пʼятницю стало відомо, що Німеччина протягом кількох місяців передасть Україні дві системи Patriot – спершу пускові установки, а потім інші елементи системи.

Як відомо, 14 липня президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Рютте у Вашингтоні заявив, що США не постачатимуть зброю Україні безкоштовно – тепер її закупівлю оплачуватимуть європейські країни та Канада.

Читайте також інтерв'ю із послом України в Німеччині: "Україна хоче не лише отримувати допомогу Німеччини. Нам є що їм запропонувати"