Німеччина анонсувала передачу Україні двох систем Patriot

Німеччина заявила в п'ятницю, що поставить Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot після досягнення угоди з США про те, що Берлін буде першим у черзі на отримання нових систем замість переданих.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує Reuters.

Очільник німецького оборонного відомства зазначив, що завдяки зобов'язанням США "Німеччина може спочатку надати Україні пускові установки, а потім додаткові компоненти системи Patriot".

Бундесвер спочатку доставить додаткові пускові установки Patriot в Україну найближчими днями, а потім, через два-три місяці, передасть інші елементи системи.

Натомість Німеччина отримає від США в прискореному темпі нові системи Patriot.

Як відомо, 14 липня президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Рютте у Вашингтоні заявив, що США не постачатимуть зброю Україні безкоштовно – тепер її закупівлю оплачуватимуть європейські країни та Канада.

Посол України в Німеччині в інтерв’ю "ЄвроПравді" на питання щодо систем ППО Patriot та того, скільки Україна розраховує отримати завдяки німецькій підтримці, посол зазначив, що ця кількість зараз змінюється.

"Ми спершу звернулися до німців з проханням купити для нас в Сполучених Штатах дві системи. Після зустрічі в Рамштайні публічно прозвучало, що партнери намагаються знайти п'ять систем. Втім, насправді нам потрібно десять і більше", – сказав він.

Детальніше читайте інтерв'ю із послом: "Україна хоче не лише отримувати допомогу Німеччини. Нам є що їм запропонувати"