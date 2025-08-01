Рютте приветствовал решение Германии предоставить Украине две системы Patriot

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте положительно оценил решение Германии предоставить Украине две дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом он написал на Х, сообщает "Европейская правда".

Рютте приветствовал заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о предоставлении Украине двух систем Patriot.

"Это отличная новость, приветствую лидерство Германии! Это поможет Украине защитить свое воздушное пространство, защитить свой народ и сдержать российскую агрессию", – добавил он.

Ранее в пятницу стало известно, что Германия в течение нескольких месяцев передаст Украине две системы Patriot – сначала пусковые установки, а затем другие элементы системы.

Как известно, 14 июля президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Рютте в Вашингтоне заявил, что США не будут поставлять оружие Украине бесплатно – теперь его закупку будут оплачивать европейские страны и Канада.

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