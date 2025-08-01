Президентка Молдови висловила Україні співчуття через російські обстріли

Молдовська президентка Мая Санду у пʼятницю засудила масовані російські обстріли українських міст, зокрема Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала на Х.

Санду наголосила, що Росія постійно обстрілює українські міста, а напередодні постраждав Київ, де загинули десятки людей, зокрема діти.

"Це щоденний, систематичний терор. У той час, як Україна бореться за збереження миру в Європі, Молдова стоїть пліч-о-пліч з Україною. Ми співчуваємо вашим втратам", – додала молдовська президентка.

Як відомо, у ніч проти 31 липня Росія вдарила по регіонах України. Станом на 1 серпня кількість загиблих внаслідок атаки на Київ в ніч на 31 липня зросла до 31, з них п'ятеро дітей. Ще 159 людей отримали поранення, з них – 16 діти.

До Міністерства закордонних справ Литви викликали тимчасового повіреного у справах РФ через масовані удари по низці українських міст, зокрема Києву.

А президент США Дональд Трамп висловив своє невдоволення діями Росії, коли його спитали про останні масовані ракетні удари по Україні.