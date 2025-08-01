Президент Молдовы выразила Украине соболезнования в связи с российскими обстрелами

Президент Молдовы Майя Санду в пятницу осудила массированные российские обстрелы украинских городов, в частности Киева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала на Х.

Санду подчеркнула, что Россия постоянно обстреливает украинские города, а накануне пострадал Киев, где погибли десятки людей, в том числе дети.

"Это ежедневный, систематический террор. В то время, как Украина борется за сохранение мира в Европе, Молдова стоит плечом к плечу с Украиной. Мы сочувствуем вашим потерям", – добавила молдавская президентка.

Как известно, в ночь на 31 июля Россия нанесла удары по регионам Украины. По состоянию на 1 августа число погибших в результате атаки на Киев в ночь на 31 июля возросло до 31, из них пятеро детей. Еще 159 человек получили ранения, из них – 16 детей.

В Министерство иностранных дел Литвы вызвали временного поверенного в делах РФ из-за массированных ударов по ряду украинских городов, в частности Киеву.

А президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство действиями России, когда его спросили о последних массированных ракетных ударах по Украине.