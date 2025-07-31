До МЗС Литви викликали представника РФ через масований удар по Києву

До Міністерства закордонних справ Литви у четвер, 31 липня, викликали тимчасового повіреного у справах РФ через масовані удари по низці українських міст, зокрема Києву.

Про це йдеться в заяві МЗС Литви, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, представнику РФ вручили ноту протесту через удари по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Сумах, Харкову, Херсону та інших регіонах України, внаслідок яких загинули десятки і були поранені сотні мирних жителів.

У ноті підкреслено, що військові дії РФ проти цивільного населення України та систематичне жорстоке поводження з військовополоненими є неприйнятними і незаконними.

У Литві пообіцяли й надалі докладати всіх зусиль, щоб винні в цих та інших воєнних злочинах були притягнуті до кримінальної відповідальності.

Як відомо, у ніч проти 31 липня Росія вдарила по регіонах України. Внаслідок удару у Києві зруйнований під’їзд житлового будинку, вже відомо про 11 загиблих і 135 постраждалих.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав посилювати тиск на Росію та її партнерів на тлі смертоносного удару по українській столиці.

Російську атаку також засудили міністерка закордонних справ головуючої в ОБСЄ Фінляндії Еліна Валтонен та її естонський колега Маргус Тсахкна.