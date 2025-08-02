У Гельсінкі рік пройшов без жодної смерті у ДТП

За останній рік у Гельсінкі, столиці Фінляндії, не було зареєстровано жодного смертельного випадку в ДТП.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила міська влада, йдеться у публікації Politico.

Хоча кількість смертей на дорогах у ЄС загалом зменшується (у 2024 році на 3%), трагічні ДТП все ще є поширеним явищем у великих містах.

Цілий рік без жодної ДТП зі смертельними наслідками – це надзвичайне досягнення для більшості великих міст.

У 2023 році в дорожньо-транспортних пригодах у містах ЄС загинули 7 807 європейців. Минулого року в Берліні в ДТП загинули 55 осіб, а в Брюссельському регіоні за останні 12 місяців – 9 осіб.

Хоча Гельсінкі є однією з найменших столиць ЄС, з населенням трохи менше 690 тисяч жителів, у мегаполісі та його околицях проживає близько 1,5 мільйона людей.

Роні Утріайнен, інженер з дорожнього руху міського відділу міського середовища, заявив фінській пресі, що це досягнення можна пояснити "багатьма факторами, але обмеження швидкості є одним з найважливіших".

Посилаючись на дані, які показують, що ризик загибелі пішоходів зменшується вдвічі при зниженні швидкості автомобіля з 40 до 30 кілометрів на годину, міська влада в 2021 році встановила нижню межу швидкості в більшості житлових районів та центрі Гельсінкі.

Обмеження були введені за допомогою 70 нових камер контролю швидкості та стратегії поліцейського контролю, заснованої на національній політиці "Vision Zero", метою якої є досягнення нульового рівня травм та смертності в ДТП.

Дані, зібрані Liikenneturva, фінською організацією з безпеки дорожнього руху, показують, що з того часу кількість смертей в ДТП в Гельсінкі постійно зменшується.

Місто також інвестувало в нову пішохідну та велосипедну інфраструктуру, включаючи комплексну мережу велосипедних доріжок протяжністю понад 1500 кілометрів. Воно розширило свою мережу громадського транспорту за допомогою декарбонізованих автобусів з автономним керуванням і отримало фінансування від Європейського інвестиційного банку на нову трамвайну лінію.

Утріайнен сказав, що модернізація допомогла "зменшити використання автомобілів і, разом з тим, кількість серйозних аварій".

Статистика показує, що з 2003 по 2023 рік кількість травм, отриманих в результаті ДТП в місті, знизилася з 727 до всього 14.

У Німеччині натомість минулого року зафіксували зростання кількості дорожньо-транспортних пригод за участю електросамокатів.

А Фінляндія у червні запровадила заборону на використання електросамокатів дітьми віком до 15 років і зобовʼязала компанії, що здають їх в оренду, отримати дозволи від місцевої влади.