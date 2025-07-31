У Німеччині зросла кількість аварій за участю електросамокатів

У Німеччині минулого року зафіксували зростання кількості дорожньо-транспортних пригод за участю електросамокатів, що спричинили травми або загибель людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

За даними Федерального статистичного управління, опублікованими в четвер, у 2024 році поліція зареєструвала 11 944 таких інциденти, що на 26,7% більше, ніж у 2023 році (9425).

Минулого року в аваріях за участю електросамокатів загинули 27 осіб, порівняно з 22 у 2023 році. За даними відомства, переважна більшість постраждалих і всі загиблі були самі водії.

Майже половина водіїв, які потрапили в аварію, були молодші 25 років, а 82% – молодші 45 років.

Хоча аварії часто мають кілька причин, алкоголь залишається однією з основних проблем.

У 2024 році поліція встановила, що 12,4% водіїв електросамокатів, які потрапили в ДТП, перебували у стані алкогольного сп'яніння.

Незважаючи на різке зростання, електросамокати, як і раніше, становлять відносно невелику частку від загальної кількості дорожньо-транспортних пригод. З 290 701 ДТП з постраждалими у 2024 році тільки 4,1% сталися за участю електросамокатів.

Раніше стало відомо, що Міністерство транспорту Німеччини готує постанову, яка заборонить безперешкодне паркування на тротуарах електросамокатів, які здаються в оренду.

Європейські міста нині намагаються дати раду електросамокатам, оскільки їхня популярність в останні роки різко зросла, водночас призводячи до ДТП і створюючи незручності пішоходам та водіям.

Нагадаємо, Фінляндія у червні запровадила заборону на використання електросамокатів дітьми віком до 15 років і зобовʼязала компанії, що здають їх в оренду, отримати дозволи від місцевої влади.

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