В Хельсинки год прошел без единой смерти в ДТП

За последний год в Хельсинки, столице Финляндии, не было зарегистрировано ни одного смертельного случая в ДТП.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили городские власти, говорится в публикации Politico.

Хотя количество смертей на дорогах в ЕС в целом уменьшается (в 2024 году на 3%), трагические ДТП все еще являются распространенным явлением в крупных городах.

Целый год без единого ДТП со смертельным исходом – это чрезвычайное достижение для большинства крупных городов.

В 2023 году в дорожно-транспортных происшествиях в городах ЕС погибли 7 807 европейцев. В прошлом году в Берлине в ДТП погибли 55 человек, а в Брюссельском регионе за последние 12 месяцев – 9 человек.

Хотя Хельсинки является одной из самых маленьких столиц ЕС, с населением чуть менее 690 тысяч жителей, в мегаполисе и его окрестностях проживает около 1,5 миллиона человек.

Рони Утриайнен, инженер по дорожному движению городского отдела городской среды, заявил финской прессе, что это достижение можно объяснить "многими факторами, но ограничение скорости является одним из самых важных".

Ссылаясь на данные, которые показывают, что риск гибели пешеходов уменьшается вдвое при снижении скорости автомобиля с 40 до 30 километров в час, городские власти в 2021 году установили нижний предел скорости в большинстве жилых районов и центре Хельсинки.

Ограничения были введены с помощью 70 новых камер контроля скорости и стратегии полицейского контроля, основанной на национальной политике "Vision Zero", целью которой является достижение нулевого уровня травм и смертности в ДТП.

Данные, собранные Liikenneturva, финской организацией по безопасности дорожного движения, показывают, что с тех пор количество смертей в ДТП в Хельсинки постоянно уменьшается.

Город также инвестировал в новую пешеходную и велосипедную инфраструктуру, включая комплексную сеть велосипедных дорожек протяженностью более 1500 километров. Он расширил свою сеть общественного транспорта с помощью декарбонизированных автобусов с автономным управлением и получил финансирование от Европейского инвестиционного банка на новую трамвайную линию.

Утриайнен сказал, что модернизация помогла "уменьшить использование автомобилей и, вместе с тем, количество серьезных аварий".

Статистика показывает, что с 2003 по 2023 год количество травм, полученных в результате ДТП в городе, снизилось с 727 до всего 14.

В Германии же в прошлом году зафиксировали рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов.

А Финляндия в июне ввела запрет на использование электросамокатов детьми в возрасте до 15 лет и обязала компании, сдающие их в аренду, получить разрешения от местных властей.