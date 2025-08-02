У Сербії через катастрофу на вокзалі арештували 6 осіб, зокрема ексміністра

У Сербії заарештували шістьох осіб, включно з колишнім міністром, у справі про реконструкцію залізничного вокзалу, накриття якого обвалилося в листопаді минулого року, в результаті чого загинули 16 осіб і почалися найбільші антиурядові протести.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство Reuters.

Прокуратура з питань організованої злочинності повідомила, що серед заарештованих є колишній міністр інфраструктури Томіслав Момірович.

Шістьох людей підозрюють у завищенні рахунків консорціуму двох китайських компаній – China Railway International Co і China Communications Construction Co, яким було доручено реконструкцію залізничного вокзалу в місті Новий Сад.

За підозрою, вони завдали збитків державному бюджету на суму 115,6 млн доларів, а також зазначено, що завдяки завищенню рахунків китайський консорціум отримав вигоду в розмірі 18,8 млн доларів, але детальніша інформація не наводиться.

У грудні 11 осіб, серед яких наступник Моміровича Горан Весіч, були затримані за підозрою в скоєнні злочину проти громадської безпеки.

Місяці протестів по всій Сербії після обвалу на вокзалі похитнули владу президента Александара Вучича.

Протестувальники звинуватили у катастрофі на вокзалі корупцію та вимагають дострокових виборів, які, як вони сподіваються, усунуть Вучича і його партію від влади після 13 років правління.

Вони звинувачують Вучича і його соратників у зв'язках з організованою злочинністю, насильстві проти опонентів і обмеженні свободи ЗМІ. Вучич заперечує ці звинувачення.

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